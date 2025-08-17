Co stanie się z Wednesday? Czy twórcy postanowili pozbyć się głównej bohaterki w połowie 2. sezonu? Scenarzysta hitowego serialu Netflixa zabrał głos na temat szokującego zakończenia 4. odcinka "Wednesday".

"Wednesday" sezon 2 – dramatyczny finał 4. odcinka

Fani serialu „Wednesday” zostali wbici w fotel po emisji 4. odcinka 2. sezonu. W ciągu jednego epizodu wydarzyło się więcej, niż ktokolwiek się spodziewał. Śmierć pani Thornhill, granej przez Christinę Ricci, okazała się tylko początkiem. Ucieczka Tylera (Hunter Doohan) i wreszcie dramatyczny upadek samej Wednesday (Jenna Ortega) z okna budynku wywołały falę pytań i teorii wśród widzów.

Scena finałowa została skonstruowana w taki sposób, aby maksymalnie podnieść napięcie. Główna bohaterka zostaje wyrzucona przez okno przez potwora, a jej ciało uderza o betonowy chodnik. Czy to możliwe, aby Wednesday zginęła w połowie sezonu?

Twórca wyjaśnia: co naprawdę wydarzyło się z Wednesday?

Współtwórca serialu, Miles Millar, nie pozostawił wątpliwości, że scena miała jedynie wywołać szok i niepewność. W rozmowie przyznał, że doskonale zdaje sobie sprawę, jak irracjonalna byłaby śmierć tak dochodowej postaci w środku sezonu.

Pamiętam, gdy szukaliśmy miejscówki do sceny upadku, przyglądaliśmy się oknom i mówiliśmy, że gdyby jakakolwiek osoba została wyrzucona z okna przez potwora i wylądowała na betonie, to zostałby z niej ludzki naleśnik. No ale ona jest z teflonu, a serial nazywa się „Wednesday”, więc przewiduję, że jeszcze wróci

Scena została zaplanowana jako emocjonalny cliffhanger, który miał zmusić widzów do powrotu po kolejne odcinki.

Rola Tima Burtona w szokującej scenie z "Wednesday"

Nad całością tej dramatycznej sekwencji czuwał Tim Burton. To właśnie on wyreżyserował ostatnią scenę 4. odcinka 2. sezonu. Millar podkreślił, że Burton nadał tej sekwencji nie tylko mrocznego charakteru, ale i ogromnego ciężaru emocjonalnego.

Zależało nam, by pierwsze cztery odcinki skończyły się z hakiem i mam nadzieję, że nie zawiedliśmy. To fantastyczna sekwencja i Tim wyreżyserował ją na maksa. Mam nadzieję, że widzowie siedzieli jak na szpilkach, gotowi do powrotu po więcej

Kiedy premiera kolejnych odcinków 2. sezonu "Wednesday"?

Dla fanów, którzy nie mogą się doczekać odpowiedzi, Netflix zapowiedział datę premiery kolejnej części 2. sezonu „Wednesday”. Nowe odcinki trafią na platformę 3 września 2025 roku. Czekanie na kontynuację z pewnością będzie trudne, zwłaszcza po tak dramatycznym cliffhangerze. Scena upadku Wednesday, śmierć pani Thornhill i ucieczka Tylera to tylko przedsmak tego, co może wydarzyć się w drugiej części sezonu.

