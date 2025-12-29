W siódmym odcinku finałowego sezonu "Stranger Things", którego akcja rozgrywa się jesienią 1987 roku w fikcyjnym miasteczku Hawkins, doszło do szokującej wpadki produkcyjnej. W jednej ze scen pojawia się postać Holly Wheeler, grana przez Nell Fisher. Dziewczynka, uwięziona przez złowrogiego Vecnę, próbuje się uwolnić, drapiąc i rozrywając kokon, który ją oplata. W tym dramatycznym momencie na ekranie przez ułamek sekundy pojawia się logo marki Under Armour widoczne na jej bluzie.

Akcja toczy się w 1987 roku, a logo z 1996

Choć dla przeciętnego widza ten detal mógłby umknąć, bardziej spostrzegawczy fani serialu zauważyli poważny anachronizm. Marka Under Armour została założona dopiero w 1996 roku, czyli dziewięć lat po czasie, w którym toczy się akcja serialu. Fakt, że Holly Wheeler ma na sobie bluzę z logo tej firmy, wywołał w sieci ogromne poruszenie. Błąd ten jest szczególnie kontrowersyjny, ponieważ twórcy serialu znani są z dbałości o detale i starannego odtwarzania realiów lat 80. Tym razem jednak nie ustrzegli się oczywistego niedopatrzenia. Widzowie zastanawiają się, jak mogło dojść do takiej sytuacji, zwłaszcza że prace nad piątym sezonem trwały długo, a każda scena była dokładnie przygotowywana.

Choć scena z logo Under Armour jest obecnie na ustach fanów, nie jest to pierwsza wpadka twórców „Stranger Things”. W przeszłości widzowie zauważali inne błędy związane z realiami lat 80. W pierwszym sezonie bohaterowie posługiwali się modelami krótkofalówek, które w tamtym czasie jeszcze nie istniały. Podobnie było z modelem samochodu, którym poruszała się postać Barb - również niezgodnym z czasem akcji. Twórcy, choć wielokrotnie podkreślali swoje przywiązanie do detali i nostalgicznego klimatu lat 80., nie uniknęli wpadek, które wychwyciła uważna publiczność. Część fanów zwraca uwagę, że podobne błędy nie powinny się zdarzać przy produkcji o tak dużym budżecie i globalnym zasięgu.

Porównania do słynnych błędów z innych produkcji

Pojawienie się współczesnego logo w serialu osadzonym w przeszłości przypomniało fanom o innych znanych wpadkach z historii telewizji i kina. Najbardziej znanym przypadkiem jest pojawienie się kubka Starbucks w jednej ze scen „Gry o Tron”. Podobne kontrowersje wzbudziły też nowoczesne trampki widoczne w filmie „Maria Antonina”. Internauci chętnie dzielą się zrzutami ekranu i tworzą memy, podkreślając absurdalność takich sytuacji. Dla wielu takie błędy, choć drobne, zaburzają immersję i wiarygodność świata przedstawionego.

Gdzie oglądać najnowszy sezon Stranger Things?

Nowe odcinki finałowego sezonu „Stranger Things” zadebiutowały 26 grudnia na platformie Netflix. Serial cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a fani z niecierpliwością czekają na ostateczne rozstrzygnięcie historii. Finał serialu zaplanowany jest na 1 stycznia 2026 roku. Mimo pojawiających się błędów, takich jak wpadka z logo Under Armour, „Stranger Things” pozostaje jednym z najchętniej oglądanych seriali na Netflix. Anachronizm w Stranger Things, choć zauważony i krytykowany, nie wpłynął znacząco na popularność produkcji.

Wpadka w Stranger Things, która ujawniła się w siódmym odcinku piątego sezonu, jest kolejnym przykładem na to, że nawet największe produkcje mogą popełniać błędy. Widzowie, szczególnie ci zwracający uwagę na detale, z pewnością nie zapomną o bluzie z przyszłości, którą nosiła Holly Wheeler w 1987 roku.

