"Rodzinka.pl" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali komediowych. Do gwiazdorskiej obsady dołączyła niedawno aktorka znana z ról m.in. w "Na dobre i na złe". Odcinek z nią mogliśmy już zobaczyć w miniony piątek. Przypomnijmy: Nowa gwiazda w "rodzince.pl". To bardzo ceniona młoda aktorka

Serial gromadzi przed telewizorami miliony fanów, a przez przypadek obejrzał go również Wojciech Łozo Łozowski. Lider Afromental dał wyraz swojemu oburzeniu na Facebooku, po tym jak w jednym z odcinków senior rodu naucza swoje wnuki gry w pokera. Wokalista jest oburzony sposobem, w jaki to robi:

wlasnie w rodzince.pl - ktora leci przypadkowo , bo TV jest wlaczone, dziadek w tej rodzince opisal pokera wnukowi w najgorszy i najglupszy mozliwy sposob.... niestety ludzie maja totalnie spaczone pojecie apropo tej gry w naszym kraju... chociaz film bardzo lubie to jednak wszyscy ciagle mysla o pokerze w ten sposob, a obecnie jest zupelnie inaczej.... #‎fuckyouWielkiSzu‬ - pisze (pis. oryginalna)

Powinien tak się oburzać?

