Mamy dobrą wiadomość dla fanów "Breaking Bad" - wszystko wskazuje na to, że produkcja powróci po sześciu latach od zakończenia emisji. Okazuje się jednak, że nie będzie to serial, a film fabularny! Pierwsze informacje na temat powrotu "Breaking Bad" pojawiły się już jesienią ubiegłego roku. Mówiło się, że na plan produkcji powrócili Bryan Cranston i Aaron Paul czyli odtwórcy głównych ról w serialu, a sam film będzie miał swoją premierę na Netfliksie. Czy tak rzeczywiście się stanie?

Wielki powrót "Breaking Bad"

Złote Globy, nagrody Emmy, zachwyty fanów, pozytywne recenzje krytyków - "Breaking Bad" to jeden z najlepszych seriali ostatnich lat, który zapracował już na miano kultowego. Czy sześć lat od zakończenia produkcji będziemy świadkami wielkiego powrotu Waltera White'a i Jesse'ego Pinkmana? Wiele na to wskazuje! Aktorzy sami podgrzewają atmosferę, bowiem tego samego dnia i o tej samej porze wrzucili na swoje konta w mediach społecznościowych to samo zdjęcie - dwa osły, pustynia i podpis "wkrótce". I choć osły niespecjalnie kojarzą się z "Breaking Bad" to już pustynny widok za nimi dużo bardziej wpisuje się w krajobraz, jaki mogliśmy zobaczyć w serialu. Co wiadomo na temat filmu "Breaking Bad"? Ponoć powstawał pod roboczym tytułem "Greenbriar" i realizowany był oczywiście w Nowym Meksyku. Jak donosiła gazeta "Albuquerque Journal" w filmie zobaczymy "ucieczkę uprowadzonego mężczyzny i jego drogę do wolności". Można się domyślić, że opis dotyczy Jessego Pinkmana, a sam Walter White pojawi się zapewne w retrospekcjach. Cieszycie się na powrót "Breaking Bad"?

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce będzie miał premierę film "Breaking Bad"

Oglądaliście serial "Breaking Bad"?

