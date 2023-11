W serialu "Pierwsza miłość" Patryk Pniewski wciela się w rolę Krystiana. Wydawać by się mogło, że jego życie w końcu się ustabilizowało - ta jedyna kobieta na dłużej zagościła w jego życiu, narodziny córeczki która daje mu wiele radości, powrót na Akademię Sztuk Pięknych... Okazuje się, że ta sielanka nie potrwa długo, ponieważ do jego życia wkroczy inna kobieta! Czy mocno namiesza? Posłuchajcie, co zdradził nam Patryk Pniewski!

Serial "Pierwsza miłość" emitowany jest od 4 listopada 2004 na antenie "Polsatu", od poniedziałku do piątku o godz. 18:00.

Patryk Pniewski znany jest ze swoich serialowych podbojów w "Pierwszej miłości".