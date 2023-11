Przed nami 18 odcinek „W rytmie serca” i kolejna wizyta w Kazimierzu. Co tym razem wydarzy się w serialu, który jest prawdziwym hitem telewizji Polsat?

Maria (Barbara Kurdej-Szatan) wybierze się do Lublina na spotkanie z Rektorem Akademii Medycznej… i przy okazji pozna sympatycznego Beniamina (w tej roli: Kamil Kula), który od razu będzie chciał umówić się z nią na randkę. Natomiast w trakcie rozmowy z rektorem wyjdzie na jaw, że Robert (Piotr Polk) usiłował jej pomóc.

- Ordynator bardzo panią chwalił… To on do mnie zadzwonił i powiedział, że robię błąd nie pozwalając pani wrócić na studia.

- Nie wiem, co powiedzieć…