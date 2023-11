Już w czwartek 157. odcinek "Przyjaciółek", w którym dowiemy się, co nowego wydarzyło się u każdej z bohaterek: Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska), Patrycji (Joanna Liszowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz). Wszystko wskazuje na to, że im bliżej końca 13. sezonu, tym gorącej! Paweł na wszystkie sposoby będzie namawiać Ankę do powrotu do domu. Poprosi nawet córkę Julkę, by pomogła mu w małej intrydze. Tymczasem Inga przyłapie Maksa na randce z inną kobietą! Szybko okaże się, że też poznał ją na portalu randkowym. Najgorsze chwile przeżywać będą jednak Zuza z Patrycją. Co je spotka?

