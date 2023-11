Przed nami 155. odcinek "Przyjaciółek", w którym poznamy dalsze losy serialowych bohaterek: Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska), Patrycji (Joanna Liszowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz).

W tym odcinku znów dojdzie do spotkania Chrisa i Zuzy! Czy Markiewicz znów zdradzi swojego męża? A może Jasiek dowie się o tym spotkaniu? To jednak nie wszystko, bo w 155. odcinku Inga pozna mamę Maksa! Czyżby lekarz zdecydował się zaangażować w relację z Ingą i dlatego przedstawił jej swoją mamę? Przekonacie się w 155. odcinku, a tymczasem zobaczcie zwiastun i sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w "Przyjaciółkach"!

Chris zaprosił Zuzę na spotkanie

Mat. prasowe

Inga poznała mamę Maksa!