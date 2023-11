Reklama

Po ponad 10 latach na antenę TVN ma wrócić uwielbiany przez widzów serial "39 i pół". Będzie to kontynuacja losów bohaterów, których poznaliśmy, gdy Darek (Tomasz Karolak) zbliżał się do 40-stki. Kolejny sezon serialu będzie się nazywał "50 i co?". Jak ustalił "Fakt", wyjątkowo dobrze skorzysta na nim Tomasz Karolak. Tabloid twierdzi, że aktor za swoją pracę otrzyma naprawdę wysokie wynagrodzenie!

Zobacz także: Tomasz Karolak zniknie z "Rodzinki.pl" ze względu na powrót serialu TVN?

Ile zarobi Tomasz Karolak w serialu "50 i co?"?



"Fakt" twierdzi, że Tomasz Karolak może liczyć nawet na 8 tysięcy złotych za jeden dzień zdjęciowy!

- Wynegocjował rewelacyjną stawkę, żaden inny aktor tyle nie dostaje. Za jeden dzień na planie zarobi 8 tysięcy złotych. Na tę chwilę zaplanowanych jest 30 dni zdjęciowych przez dwa miesiące, co da Tomkowi prawie ćwierć miliona złotych! - twierdzi informator tabloidu związany z firmą produkującą serial.

Co ciekawe, podobno w serialu zobaczymy również Marinę Łuczenko-Szczęsną, która kilka lat temu debiutowała w tej produkcji. Jednak nawet i ona nie mogła podobno liczyć na tak intratny kontrakt. Zaskoczeni?

POLECAMY: Marina pokazała stare zdjęcia Antka Królikowskiego. W takim Antku Julia Wieniawa raczej by się nie zakochała...

Pamiętacie serial "39 i pół"?

East News

Reklama

Marina debiutowała tam jako aktorka