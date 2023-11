4 z 4

Tymczasem brat Weroniki, Piotr (Filip Bobek), zacznie pracę na komendzie w Warszawie, gdzie spotka się z dawnym kolegą - Mario (Krzysztof Czeczot). I już po kilku godzinach za biurkiem... wejdzie w konflikt ze swoim nowym szefem (Piotr Szwedes). Naczelnik zabroni policjantowi udziału w śledztwie dotyczącym Feliksa (Artur Dziurman) - stręczyciela, który wykorzystywał i odurzał narkotykami nastolatki, choć wcześniej to właśnie Nowacki nakłonił ofiary Feliksa Justynę (Nel Kaczmarek) i Marka (Dariusz Kordek) do złożenia zeznań. Piotr zbuntuje się i postanowi działać za plecami szefa. Jaką zapłaci za to cenę?

Nowy odcinek serialu "W rytmie serca" już dziś, 28 kwietnia o godzinie 20:00 oczywiście w Polsacie! Będziecie oglądać?

content:0_119259,1_37654:GALGallery