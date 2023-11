Już w najbliższy wtorek, 21 maja TVN wyemituje ostatni odcinek "Diagnozy". Niestety, kilka tygodni temu okazało się, że hitowy serial spada z anteny. Media informowały wówczas, że stacja postanowiła zakończyć produkcję "Diagnozy" na czwartym sezonie. Teraz jednak okazuje się, że producenci postanowili zrobić niespodziankę fanom serialu i przygotowali jeszcze dwa dodatkowe odcinki, które będzie można obejrzeć już po emisji "Diagnozy" w najbliższy wtorek! Gdzie będzie można zobaczyć dodatkowe odcinki serialu?

Reklama

Niespodzianka dla fanów "Diagnozy"!

Okazuje się, że tuż po emisji ostatniego odcinka "Diagnozy" na antenie TVN na serwisie player.pl zostaną udostępnione aż dwa specjalne odcinki serialu!

Widzowie pokochali „Diagnozę” - to serial, który od pierwszego sezonu budził ogromne emocje. Anna Leśniewska i Jan Artman to główni, a zarazem ulubieni bohaterzy. Nie wyobrażaliśmy sobie wobec tego innego rozwiązania, niż opowiedzenie fanom tej historii do końca. Sukces serialu to zasługa nie tylko rewelacyjnej obsady i utalentowanych twórców czy scenariusza, ale także widzów, śledzących losy postaci do końca. Odcinek specjalny to nasze podziękowanie za ich wierność - portal wirtualnemedia.pl cytuje Dorotę Kośmicką.

Losy lekarzy w szpitalu w Rybniku śledziło ok. 1,5 mln widzów. W serialu co sezon pojawiali się nowi świetni aktorzy - w czwartym sezonie był to m.in. Maciej Stuhr. Obejrzycie specjalne odcinki "Diagnozy" na player.pl? Jak skończą się losy serialowej Anny? Zobaczcie, co zdradziła Maja Ostaszewska!

Żałujecie, że serial nie będzie kontynuowany?

x-news

Jak zakończy się serial TVN?

x-news