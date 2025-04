„Światłoczuła” to poruszający melodramat z 2025 roku, który opowiada historię o nadziei, walce i sile ludzkiego ducha. Agata, niewidoma kobieta, która nie poddaje się ograniczeniom i pracuje z trudną młodzieżą, spotyka Roberta – światowej sławy fotografa, który niespodziewanie traci wzrok. Ich spotkanie staje się początkiem niezwykłej, głębokiej relacji, która odmieni ich życie i zmusi do zmierzenia się z własnymi słabościami. Film w reżyserii Tadeusza Śliwy to opowieść o nieoczywistej miłości, przełamywaniu barier i sile emocji, która potrafi przezwyciężyć największe przeciwności losu.

O czym jest „Światłoczuła”?

Agata, w tej roli Matylda Giegżno, od dzieciństwa nie widzi, ale to nie przeszkadza jej w prowadzeniu intensywnego życia zawodowego i emocjonalnego. Pracując w ośrodku resocjalizacyjnym dla trudnej młodzieży, codziennie zmaga się z trudnymi wyzwaniami. Jej codzienność zostaje wywrócona do góry nogami, gdy w jej życiu pojawia się Robert – fotograf na światowym poziomie, grany przez Ignacego Lissa, który niespodziewanie traci wzrok w wyniku choroby.

Wspólne doświadczenie niepełnosprawności zbliża ich do siebie, budując pomiędzy nimi silną więź opartą na wzajemnym zrozumieniu, wsparciu i akceptacji. Jednak przed Agatą i Robertem stoi wiele przeszkód, nie tylko wynikających z ich ograniczeń, ale także z traum przeszłości oraz oczekiwań społeczeństwa. „Światłoczuła” w emocjonalny i wrażliwy sposób ukazuje, jak trudne, ale piękne może być budowanie bliskości tam, gdzie większość widzi tylko bariery.

Kto gra w filmie „Światłoczuła”?

Reżyserem filmu jest Tadeusz Śliwa, znany z takich produkcji jak „(Nie)znajomi” i „Gang Zielonej Rękawiczki”. Scenariusz napisali Tomasz Klimala i Hanna Węsierska. W głównych rolach występują Matylda Giegżno jako Agata oraz Ignacy Liss jako Robert. W obsadzie znaleźli się również Bartłomiej Deklewa, Aleksandra Pisula, Ada Szczepaniak i Kamil Pudlik. Muzykę do filmu skomponowali Kaśka Sochacka, Kortez i Aleksander Świerkot.

„Światłoczuła” już na Netfliksie

Film spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno wśród widzów, jak i krytyków. W ciągu pierwszego weekendu po premierze przyciągnął do kin 23 210 widzów. W sumie obejrzało go 150 tysięcy widzów. Krytycy chwalili autentyczność emocji, naturalność gry aktorskiej oraz wrażliwość, z jaką ukazano temat niepełnosprawności. Film został również doceniony za muzykę i zdjęcia.​

„Światłoczuła” miała swoją premierę kinową w Polsce 24 stycznia 2025 roku. Film jest również dostępny na platformie Netflix od 25 kwietnia 2025 roku.

