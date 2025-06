Ten hit rozbił box office. Od dziś możesz go włączyć w swoim salonie

Film „Grzesznicy” zarobił 351 mln dol. i stał się światowym hitem kinowym. Teraz ten głośny horror o wampirach, który podbił serca krytyków, trafił na platformy VOD. Już nie trzeba iść do kina, by go zobaczyć – sprawdź, gdzie i za ile możesz obejrzeć tę mroczną historię w domowym zaciszu.