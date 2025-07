Serial "Squid Game" powrócił z trzecim sezonem i natychmiast rozpętał globalne szaleństwo. Produkcja Netflixa zanotowała 60,1 mln wyświetleń w zaledwie trzy dni od premiery. Tak spektakularny wynik to jeden z najlepszych w historii serwisu streamingowego.

Tym samym „Squid Game sezon 3” ustanowił dwa nowe rekordy: najwyższa liczba wyświetleń w ciągu trzech dni oraz największa liczba krajów, w których serial znalazł się na 1. miejscu listy Top 10 Netflixa. Oba rekordy zostały osiągnięte równocześnie, co czyni ten sukces jeszcze bardziej spektakularnym. 60,1 mln wyświetleń w tak krótkim czasie to liczba, która budzi podziw i jednocześnie potwierdza niegasnącą popularność serii. Oznacza to, że w ciągu trzech dni od premiery, serial był średnio oglądany przez 20 milionów użytkowników dziennie.

Globalny sukces "Squid Game" Netflixa

Nowy sezon „Squid Game” zdobył 1. miejsce na liście najczęściej oglądanych seriali Netflixa w aż 93 krajach. To rekordowy zasięg, którego wcześniej nie osiągnął żaden inny tytuł w tak krótkim czasie.

Sukces ten pokazuje skalę oddziaływania serialu na globalną widownię. Niezależnie od kontynentu – Europa, Azja, Ameryka, Afryka – wszędzie „Squid Game 3. sezon” zyskał status najchętniej oglądanej produkcji. Skala tego triumfu dowodzi, że serial przebił się do mainstreamu na całym świecie, nie tylko jako produkt kultury koreańskiej, ale jako międzynarodowy fenomen popkultury.

93 kraje to nie tylko liczba – to dowód na to, że produkcje nieanglojęzyczne mają potencjał, by konkurować z największymi tytułami z USA i Wielkiej Brytanii. I nie tylko konkurować, ale wręcz dominować.

W ciągu zaledwie trzech dni „Squid Game sezon 3” wskoczył na 9. miejsce listy najpopularniejszych nieanglojęzycznych seriali w historii Netflixa. To oznacza, że już na samym starcie przeskoczył wiele innych hitów, które gromadziły swoją oglądalność przez tygodnie, a nawet miesiące.

Ten serial jest hitem wszech czasów na Netflixie

Dla porównania – debiutancki sezon „Squid Game” pozostaje niekwestionowanym liderem tego rankingu i wciąż zajmuje 1. miejsce wśród najchętniej oglądanych produkcji wszech czasów na platformie. Jeśli aktualna dynamika oglądalności się utrzyma, 3. sezon może wkrótce awansować jeszcze wyżej i zbliżyć się do rekordu ustanowionego przez swój pierwszy sezon. Wystarczy kilka kolejnych dni na wysokim poziomie, aby wejść do czołowej piątki, a może nawet ścisłej trójki.

Squid Game sezon 3 – kiedy i gdzie oglądać?

„Squid Game sezon 3” jest już dostępny globalnie na platformie Netflix. Od dnia premiery minęły zaledwie klika dni, a już teraz serial osiągnął niebywały sukces komercyjny i medialny. Premiera odbyła się globalnie, co umożliwiło jednoczesne dotarcie do widzów na całym świecie.

Popularność serialu oraz jego imponujące wyniki wyświetleń sprawiają, że produkcja wciąż widnieje w zakładce „Top 10” w wielu krajach. Można się spodziewać, że przez najbliższe tygodnie „Squid Game 3. sezon” nie opuści czołówki rankingów, a kolejne miliony widzów będą dopisywać się do listy fanów tej wciągającej i niepokojącej opowieści.

Netflix nie podał jeszcze danych dotyczących pełnego pierwszego tygodnia wyświetleń, ale już teraz wszystko wskazuje na to, że zostaną ustanowione kolejne rekordy. Czy „Squid Game sezon 3” powtórzy sukces debiutanckiej odsłony? Czas pokaże, ale początek jest imponujący i jednoznacznie pokazuje siłę seriali nieanglojęzycznych na światowym rynku.

