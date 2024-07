Tamara Arciuch w rozmowie z Party.pl komentuje plotki o rzekomym konflikcie z Małgorzatą Kożuchowską. Jedna z osób pracujących na planie nowego serialu TVN "Druga Szansa" zdradziła, że aktorki się nie lubią i unikają. Plotki szybko zdementowała Tamara Arciuch, a w naszym wywiadzie powiedziała, że z Małgorzatą Kożuchowską na planie spotkały się do tej pory... jeden raz!

Koszmar! Widziałyśmy się na planie aż jeden raz, więc na ten jeden raz trzeba było wynająć dodatkowy make up bus, dodatkową garderobę (śmiech). Jesteśmy aktorami, mamy swoje sympatie i antypatie, ale jeżeli z tym kimś mamy zagrać scenę miłości czy przyjaźni, to umiemy to zrobić. Piszą, że się nie lubimy, ale to nie znaczy, że musimy się przestać lubić w życiu prywatnym - mówi nam Tamara.