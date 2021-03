"Stulecie Winnych": Pięć rzeczy, których nie znajdziesz w serialu, a były ważne w książce

"Stulecie Winnych" podbiło serca tysięcy widzów, a już od dziś (7 marca) fani serialu będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów w kolejnym, już trzecim sezonie. Produkcja jest filmową adaptacją powieści Ałbeny Grabowskiej o tym samym tytule. Pierwsza część trzytomowej sagi jest odpowiednikiem pierwszego sezonu. Niektóre elementy fabuły na potrzeby filmu zostały jednak przerobione, zredukowane lub nieznacznie zmienione.

Sprawdź różnice między książką a serialem!

"Stulecie Winnych": różnice między serialem a książką

Akcja pierwszego tomu rozpoczyna się w dniu porodu Katarzyny Winnej, a dokładnie w momencie, kiedy niebo przeszywa piorun, a kobieta dostaje pierwszych skurczy.

Poród Katarzyny

Czytelnik dowiaduje się z dalszej treści utworu, że jest 26 czerwca 1914 roku, piątek. Właściwą fabułę w serialu rozpoczyna nielegalnie zorganizowana procesja Bożego Ciała, a dopiero po kilkunastu minutach następują wydarzenia z początku książki.

W filmie Stanisław i Katarzyna Winni spodziewają się pierwszego dziecka, w powieści Ałbeny Grabowskiej w dniu narodzin bliźniaczek małżeństwo ma już dwóch synów: siedmioletniego Tadzika i sześcioletniego Wacusia. Stanisław wzywa lekarza – w adaptacji filmowej to Karwasiowa przed przyjęciem pierwszego dziecka każe mu to zrobić; w książce Andzia na polecenie akuszerki idzie obudzić śpiącego mężczyznę. Poród Katarzyny Winnej odbywa się w bólach – w powieści zaklina męża i grozi, że już więcej nie ma zamiaru z nim współżyć.

Rodzeństwo Stanisława

Z narracji powieści wynika, że Bronisława Winna urodziła siedmioro dzieci – dwójka zmarła przy porodzie. Rodzeństwo Stanisława, czyli Romek, Władek, Stefek i Kajtek założyli własne rodziny. W filmie pominięte zostają losy jednego z braci – Stefana – który mieszka wraz z żoną, Grażyną i synami w Siedlcach.

Stan cywilny Kajetana Winnego

W serialu Kajtek jest kawalerem i to między innymi determinuje go do zaciągnięcia się do rosyjskiego wojska, aby uratować od tego losu swoich starszych bracia. W powieści Ałbeny Grabowskiej bohater ma żonę i dwóch synów.

Data narodzin Łucji i śmierci Władzi

W adaptacji filmowej zarówno poród, jak i śmierć Władzi splatają się z Wigilią Bożego Narodzenia, w książce jednak kobieta rodzi córkę 25 czerwca. Siostra Alberta wspomina, że jest to data wspomnienia św. Łucji, dlatego sugeruje, by tak nazwać podrzuconą do klasztoru dziewczynkę. W rzeczywistości jednak dzień ten przypada 13 grudnia, choć niektóre imienniczki patronki obchodzą imieniny właśnie 25 czerwca.

Kradzież dokonana przez Rosjan

Jedną z różnic między powieścią a serialem jest także sprawa kradzieży dokonanej przez Rosjan. W książce łupem staje się brama z cmentarza, którą Antoni Winny ma w dalszym ciągu fabuły przetopić w piecu na kule. W adaptacji Rosjanie kradną z kościoła złote monstrancje oraz kielichy.

Autor: Marta Brancewicz

Czy oglądacie serial? Na pewno. Jeśli Wam się podoba, zachęcamy też do sięgnięcia po książkę.