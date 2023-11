Już za kilka miesięcy na Netfliksie pojawi się trzeci sezon jednego z popularniejszych seriali, mianowicie "Stranger Things"! Fani już nie mogą się doczekać, podczas gdy twórcy za kilka dni staną przed sądem, bo oskarżono ich o plagiat! Wiadomo, że sukces zawsze ma wielu ojców, ale w tym przypadku dowody są naprawdę bardzo mocne. Co więcej wiemy o procesie? Przeczytajcie!

"Stranger Things" to plagiat?

Pierwsza rozprawa w sprawie kradzieży pomysłu ma odbyć się już za kilkanaście dni. Matta Duffera i Rossa Duffera oskarżył Charlie Kessler, który uważa się za twórcę scenariusza, który pierwotnie miał być filmem. Kessler i bracia mieli spotkać się kiedyś na imprezie, gdzie podczas luźnej rozmowy został opowiedziany pomysł na film. Matt i Ross byli zaciekawieni konceptem kolegi. Do ich rąk trafił nawet scenariusz "The Montauk Projekt", bo taki tytuł miał mieć film.

Kessler chciał, aby paranormalne zjawiska spotykały bohaterów stanu Nowy Jork. W 2011 roku nakręcił nawet krótkometrażowy film pt. "Montauck" opowiadający o zaginionym chłopcu. Była też tam baza wojskowa, przeprowadzono eksperymenty na dzieciach i pojawiły się potwory z innego wymiaru! Nie da się ukryć, że scenariusz brzmi dość znajomo...

Czy "Stranger Things" to plagiat? Bracia Duffer twierdzą, że na długo przed spotkaniem mieli już pomysł na scenariusz, a zjawiskami paranormalnymi interesują się od lat. Niemniej jednak serial pierwotnie nosił inną nazwę. Zanim Netflix pokazał go widzom, to na nasze ekrany miał trafić "Montauck".

Pozew Charliego Kesslera na tyle przekonał sędziego, że pierwsza rozprawa odbędzie się 6 maja! Bracia Duffer zbierają teraz dowody, które mają świadczyć o ich niewinności, a także starają się zablokować wszystkie drogi, aby scenariusz trzeciego sezonu nie został ujawniony.

Netflix wspiera Matta Duffera i Rossa Duffera. Ostatecznie to jednak sąd rozstrzygnie, kto odpowiada za scenariusz.

Czy serial to plagiat?