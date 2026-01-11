Film ukaże się na platformie już 12 stycznia i ma ukazać pełen emocji proces tworzenia ostatniego sezonu kultowego serialu. Produkcja przedstawia nie tylko pracę na planie, ale również pożegnanie twórców i aktorów z tą niezwykle popularną produkcją.

Martina Radwan ujawnia kulisy ostatniego sezonu

Reżyserka dokumentu, Martina Radwan, przez rok śledziła powstawanie finałowej serii serialu. Jak podkreśliła, możliwość obserwowania procesu twórczego w czasie rzeczywistym była dla niej źródłem ogromnej radości. Radwan zaznaczyła, że cała ekipa przyjęła ją z dużą otwartością, dzieląc się zarówno osobistymi, jak i zespołowymi doświadczeniami z planu. Producentami dokumentu są Angus Wall, Terry Leonard i Kent Kubena. Film ma stanowić obszerną kronikę zza kulis, ujawniającą nieznane dotąd fakty z pracy nad ostatnim sezonem „Stranger Things”.

Wieńczący serię ósmy odcinek „Stranger Things 5” trwał ponad dwie godziny. Zawierał nie tylko dramatyczne starcie bohaterów z potworem Vecną, ale również nakreślał przyszłe losy nastoletnich mieszkańców fikcyjnego miasteczka Hawkings. Serial był emitowany w trzech częściach na Netfliksie między listopadem 2025 a styczniem 2026 roku.

Dokument stanowi swoiste pożegnanie twórców i aktorów z serialem, który - jak zaznacza Netflix - „na zawsze odmienił ich życie”. W filmie widzowie będą mieli okazję zobaczyć reakcje aktorów takich jak Millie Bobby Brown czy Noah Schnapp na zakończenie serii. Bracia Duffer, twórcy serialu, także dzielą się swoimi refleksjami na temat zakończenia tej ważnej produkcji.

Emocje, wspomnienia i zakulisowe nagrania w nowym dokumencie

Film dokumentalny „Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5” zapowiada się jako wzruszająca i wnikliwa opowieść o kulisach jednego z najważniejszych seriali ostatnich lat. Widzowie zobaczą nie tylko techniczne aspekty produkcji, ale przede wszystkim emocje towarzyszące zakończeniu długiej przygody dla aktorów i całej ekipy.

Netflix poprzez ten dokument pragnie podkreślić wyjątkowy charakter finałowego sezonu oraz oddać hołd wszystkim, którzy przez lata tworzyli uniwersum serialu „Stranger Things”.

