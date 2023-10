Co za emocje! Na tę chwilę widzowie serialu "Policjantki i policjanci" czekali od dawna! Asia Zatońska i Szymon Zieliński staną wreszcie na ślubnym kobiercu! Jednak to, co będzie się działo przed ślubem, przypominać będzie totalne szaleństwo.

Reklama

Fani serialu z pewnością pamiętają jak Asia (Magdalena Szczepanek) porzuciła przed ołtarzem Dawida i pobiegła za Szymonem (Paweł Monsiel). Ten stara się o prawa do opieki nad Tymonem, synkiem byłej dziewczyny, który został sierotą. Jednak nie mógł go uzyskać żyjąc w nieformalnym związku. Po rozmowie z Jackiem (Przemysław Puchała) uświadomił sobie, że będzie mógł adoptować chłopca tylko wtedy, gdy ożeni się z Asią. A musieli to zrobić naprawdę szybko, by wszystko zorganizować mieli... pięć godzin!



Szalone? Ale nie niemożliwe! W zwiastunie odcinka widzimy jak ksiądz Wincenty czeka przy ołtarzu i kręcąc głową co chwilę zerka na zegarek… Jak wypadnie uroczystość? Zobaczymy w 689. odcinku już w czwartek, 15 października o godz. 19.

Zobacz także: Nowy QUIZ z serialu "Policjantki i policjanci"! Jak uważnie oglądasz ten serial?

Reklama

A na razie zobaczcie zwiastun i kilka zdjęć z uroczystości!

Mat. prasowe/Marcin Golen/Polsat

Mat. prasowe/Marcin Golen/Polsat

Mat. prasowe/Marcin Golen/Polsat