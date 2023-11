Krzysztof Zapała z "Policjantek i policjantów" to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych bohaterów serialu, który w ekspresowym tempie zyskał bardzo duże grono fanów. W hitowej produkcji Zapała to chodzący wzór do naśladowania, jednak okazuje się, że Wojciech Sukiennik, który wciela się w serialowego Zapałę, w życiu prywatnym jest na bakier z policją! O co chodzi? Byliśmy na planie nowego sezonu "Policjantek i policjantów" i zapytaliśmy o jego przygody ze służbami mundurowymi.

Reklama

Musicie posłuchać, co przed naszą kamerą powiedział Wojciech Sukiennik z "Policjantek i policjantów"!

Zobacz także: Zabawna wpadka z planu „Policjantek i policjantów”: „Widzę Wojtka, który umiera ze śmiechu”

Reklama

Serialowy policjant prywatnie jest na bakier z prawem?