Serial "Diagnoza" to jeden z największych hitów jesiennej ramówki stacji TVN. Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl, serial oglądało średnio 2,24 mln widzów. Zagadkowa historia Anny Leśniewskiej (w tej roli Maja Ostaszewska) wzbudziła ogromną sympatię. A widzowie w internecie prześcigali się w snuciu teorii o przeszłości głównej bohaterki. Okazuje się, że serial został zauważony również poza granicami naszego kraju i będzie miał swoją premierę na Ukrainie.

"Diagnoza" będzie pokazywana w ukraińskiej telewizji

"Diagnoza" będzie pokazywana w ukraińskiej telewizji 1+1, podaje portal Wirtualnemedia.pl. Stacja zainteresowała się serialem jeszcze w trakcie pokazywania w Polsce pierwszego sezonu. Historia Anny tak przypadła do gustu Ukraińcom, że już dziś (w poniedziałek 11 grudnia) pierwszy odcinek "Diagnozy" zostanie pokazany na antenie 1+1. Ukraińscy widzowie będą mogli oglądać kolejne odcinki serialu w każdy poniedziałek o godzinie 21:00. "Diagnoza" będzie emitowana na Ukrainie w wersji zdubbingowanej. Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy serial polskiej produkcji, który trafi na antenę ukraińskiej stacji 1+1. W 2015 roku telewizja zakupiła również prawa do emisji "Dziewczyn ze Lwowa", produkcji TVP1.

W postać głównej bohaterki w serialu "Diagnoza" wciela się Maja Ostaszewska.

