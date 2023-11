"Rodzinka".pl" wciąż przyciąga miliony widzów przed telewizory i jest hitem Telewizyjnej Dwójki? Serial z udziałem takich gwiazd jak Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Julia Wieniawa czy Maciej Musiał pojawia się na antenie TVP już od kilku lat. Widzowie mogą oglądać właśnie 12. sezon "Rodzinki.pl", która opowiada o perypetiach zwariowanej rodziny Boskich. Czy serial, który zadebiutował w 2011 roku wciąż jest telewizyjnym hitem? Znamy wyniki oglądalności!

Reklama

"Rodzinka.pl" hitem czy klapą TVP2?

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl pierwsze odcinki 12. sezonu "Rodzinki.pl" oglądało średnio 1,16 mln widzów. I chociaż w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku serial przyciąga o 40 tysięcy osób więcej, to stacja TVP2 w czasie nadawania "Rodzinki.pl" przegrywa z konkurencją i znajduje się na czwartym miejscu na rynku telewizyjnym. W piątkowe wieczory zdecydowanym liderem jest Polsat, który pokazuje wówczas "Taniec z gwiazdami" i "The story of my life". Drugie miejsce należy do TVP1, a trzecie do TVN.

Oglądacie 12. sezon "Rodzinki.pl"?

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

Zobacz także: TYLKO U NAS! „Rodzinka.pl” zniknie z anteny przez Tomasza Karolaka?! Słowa rzecznika TVP nie pozostawiają wątpliwości

"Rodzinkę.pl" ogląda średnio 1,16 mln widzów.

Mat. prasowe

Reklama

TVP2 w czasie nadawnia serialu jest na czwartym miejscu na rynku telewizyjnym.