Mamy zwiastun 5. odcinka serialu "Przyjaciółki"! Co wydarzy się tym razem? Zuza (Anita Sokołowska) po kłótni z Jaśkiem (Marek Bukowski) wpada w wir pracy. Dziewczyny usiłują uświadomić Zuzie, że nie może oczekiwać od mężczyzny, że będzie ojcem jej dziecka, ale w codziennym życiu niekoniecznie powinien uczestniczyć.

Jak ty to sobie wyobrażasz, co? Ty mu – zrób mi dziecko i spadaj, a on – kocham cię? Weź ty się puknij w głowę! - usłyszy Zuza od Patrycji.