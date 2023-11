Reklama

"Przyjaciółki": Mamy zwiastun 11. odcinka, a w nim mnóstwo emocji!

Patrycja (Joanna Liszowska) budzi się w szpitalu. Dowiaduje się, że straciła dziecko. Wiktor (Paweł Deląg) jest rozgoryczony, że Patrycja nie powiedziała mu o ciąży. Tymczasem Dorota (Agnieszka Sienkiewicz) na kolejnych rozmowach o pracę ponosi porażki. W końcu przyjmuje posadę doradcy klienta w sklepie spożywczym. Żółkowski (Kamil Maćkowiak) i Inga (Małgorzata Socha) udają się razem w podróż służbową. Na miejscu spotykają znajomego Żółkowskiego, dyrektora innego banku oraz jego asystentkę. Inga w końcu wylewa mu swoje żale. Ten postanawia przenieść ją do innego działu, by nie musiała być dłużej wplątana w jego sprawy.

Tymczasem Dagmar (Marcin Korcz) dzwoni do Zuzy (Anita Sokołowska), informując, że jest bardzo pilnie potrzebna w banku. Zuza podjeżdża pod bank. Wjazd do garażu jest zablokowany, jest więc zmuszona zaparkować na ulicy i zostawić śpiącego Grzesia w samochodzie. W drodze powrotnej Zuza zostaje uwięziona w windzie… Co jeszcze wydarzy się w nowym odcinku „Przyjaciółek?

Zobaczcie zwiastun 11. odcinka, który już w czwartek 10 maja, o godzinie 21:10 w Polsacie.

Zobacz: Dramatyczne chwile w "Przyjaciółkach"! Jak zakończy się 11. sezon serialu?