Co w nowym odcinku "Przyjaciółek"? Mamy dla was zwiastun i krótkie streszczenie tego, co wydarzy się w 3. epizodzie 10. sezonu! A w nim - nowe wyzwanie Anki, bolesne odkrycie Doroty, kłopoty Patrycji z teściową i zmienne nastroje Zuzy.

Paweł (Bartek Kasprzykowski), pomimo wyraźnej dezaprobaty żony, realizuje swój plan podróży dookoła świata. Anka (Magdalena Stużyńska - Brauer) nie zamierza brać udziału w tej „farsie”. Po wizycie u ginekologa Zuza (Anita Sokołowska) doszukuje się u siebie objawów menopauzy. Wiktor (Paweł Deląg) zabiera Patrycję (Joanna Liszowska) na ekskluzywne zakupy. Jasiek (Marek Bukowski) wyciąga Zuzę na wspólne nurkowanie. Anka idzie do nowej pracy. Już na początku napotyka trudności. Inga (Małgorzata Socha) chce załatwić z Jackiem (Konrad Eleryk) formalności związane z wykorzystaniem jej wizerunku w kampanii. Dorota (Agnieszka Sienkiewicz) zastaje całujących się Łukasza (Mikołaj Krawczyk) i Matyldę (Katarzyna Glinka).

Trzeci odcinek dziesiątej serii "Przyjaciółek" w czwartek - 21 września, o godzinie 21:10 w Polsacie.

