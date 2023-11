W 11. sezonie "Przyjaciółek" Patrycja (Joanna Liszowska) wróciła do Wiktora (Paweł Deląg) i wzięła z nim ślub. Przed ceremonią pokłóciła się z przyjaciółkami i zabroniła im przychodzić na uroczystość. Jest świadoma tego, że Inga (Małgorzata Socha), Anka (Magda Stużyńska) i Zuza (Anita Sokołowska) są przeciwne jej związkowi. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że jest to relacja toksyczna, a Wiktor jest damskim bokserem! Czy przyjaciółkom uda się ochronić Patrycję? Sprawdźcie, co powiedziała nam Małgorzata Socha!

Patrycja i Wiktor wzięli ślub

Zapytaliśmy Małgorzatę Sochę o dalsze losy Patrycji w toksycznym związku z Wiktorem!

