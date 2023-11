"Przyjaciółki": Co słychać u Ingi i Roberta? Zobaczcie zwiastun najnowszego odcinka i mały przedsmak tego, co zobaczymy już w czwartek 19.10 o 21:10!

Reklama

Zobacz: Zdjęcia do 10. sezonu "Przyjaciółek" dobiegły końca! Czy powstanie 11. sezon? Znamy odpowiedź!

Inga (Małgorzata Socha) wraca do pracy. Co na to jej mąż? Okazuje się, że Robert (Krzysztof Wieszczek) jest zachwycony i marzył, by opiekować się Marysią (Agata Paprzycka). Jednak zajmowanie się małym dzieckiem to nie wszystko, co wziął na siebie Robert!

Zobacz: Zabawa w skojarzenia! Rozpoznaj serialowego bohatera po... 3 HASŁACH! 8/12 to minimum ;)

Mąż Ingi został prawdziwą panią domu i podszedł do tego wyzwania z wielkim zaangażowaniem. - Jest wpół do dziewiątej, a ja już namoczyłem fasolę, zaprałem kolory i zmieniłem pościel -powie zadowolony z siebie Robert i zapewni Ingę, że teraz wszystko będzie chodzić jak w zegarku.

Emisja już w czwartek - 19 października, o godzinie 21:10 w Polsacie.

Zobacz: Ciężarna Zuza w wyjątkowy sposób wyzna miłość Jankowi! Zobacz zwiastun 7. odcinka "Przyjaciółek"