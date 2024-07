Michał (Marcin Rogacewicz) zabiera resztkę swoich rzeczy z mieszkania. Patrycja (Joanna Liszowska) patrzy na to z lekkim żalem. Zuza (Anita Sokołowska) buduje związek z Jankiem (Marek Bukowski). Inga (Małgorzata Socha), w imieniu wszystkich przyjaciółek, przeprasza Zuzę, za to, że ukrywały przed nią ciążę Ingi. Wiktor (Paweł Deląg) chce, by Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) pojechała z nim do sądu na rozprawę, w której po przeciwnej stronie występuje Paweł (Bartek Kasprzykowski). Anka za wszelką cenę próbuje się wykręcić, ale Wiktor nie chce słuchać jej argumentów. Załamana jedzie do sądu, gdzie spotyka zszokowanego Pawła...

W toku sprawy wychodzi na jaw, że Wiktor przekupił głównego świadka. Paweł przegrywa sprawę, za co obwinia Ankę. Czuje się oszukany przez najbliższą osobę. Jest roztrzęsiony i prosto z Sądu jedzie do Joanny (Katarzyna Maciąg). Czy Paweł zdradzi Ankę?

Ósmy odcinek ósmej serii "Przyjaciółek" w najbliższy czwartek, o godz. 21.10 w Polsacie.

Przyjaciółki, co stanie się w nowym sezonie?

