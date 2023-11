Wydawało się, że w 13. sezonie wszystkie bohaterki "Przyjaciółek" - Inga (Małgorzata Socha), Patrycja (Joanna Liszowska), Anka (Magda Stużyńska) i Zuza (Anita Sokołowska) i Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz) wreszcie będą mogły odetchnąć po burzliwym 12. sezonie. Nic bardziej mylnego! W życiu każdej z bohaterek znów pojawiły się nowe problemy. Niemałe ma również Anka i to znów mężem Pawłem! Tym razem Paweł co prawda pokonał nałóg alkoholowy i odzyskał licencję, dzięki czemu znów pracuje w zawodzie. Niestety, w 1. odcinku nowego sezonu oświadczył Ance, że... kocha inną kobietę! Jak to się skończy? Czy Anka i Paweł definitywnie zakończą swoje małżeństwo? Zapytaliśmy o to Magdę Stużyńską! Sprawdźcie, co nam powiedziała!

Anka i Paweł tworzą wyjątkowo burzliwy związek

Sąsiadka Marianna to obiekt westchnień Pawła

