Debiutujący we wrześniu 2023 roku serial "One Piece" natychmiast podbił globalną publiczność. Już w weekend otwarcia został najczęściej oglądaną produkcją Netflixa w 84 krajach. To więcej niż „Stranger Things” i „Wednesday”, które osiągnęły 1. miejsce w 83 krajach. To bezprecedensowy sukces aktorskiej wersji kultowej mangi.

Reklama

Po rekordowym debiucie Netflix nie kazał fanom długo czekać na wieści o kontynuacji. Oficjalnie ogłoszono, że drugi sezon „One Piece” zadebiutuje na platformie w 2026 roku. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, jednak informacja ta wystarczyła, by wzbudzić ekscytację wśród wielbicieli przygód Luffy’ego i jego załogi.

Kultowa manga ożywa – fabuła i bohaterowie aktorskiej wersji

„One Piece” to opowieść o młodym marzycielu Monkey D. Luffym, który wyrusza w podróż, by odnaleźć legendarny skarb i zostać królem piratów. Wcześniej musi jednak zbudować wymarzoną załogę i stawić czoła niebezpiecznym przeciwnikom. Serial stanowi wierną adaptację dzieła Eiichiro Ody – od 1997 roku jego manga przyciąga miliony fanów na całym świecie.

Wersja aktorska zbiera pochwały za wierność oryginałowi, stylizację oraz klimat, który skutecznie przenosi widzów do świata pirackich przygód. Nie brakuje głosów, że serial przewyższa nawet kultowe anime, emitowane nieprzerwanie od 1999 roku.

Nowe twarze w załodze – kto dołączy w kolejnym sezonie?

W nadchodzącym sezonie fani powitają kolejną postać znaną z mangi. Będzie to Tony Tony Chopper – renifer obdarzony ludzkimi cechami, który pełni funkcję lekarza w załodze Luffy’ego. Netflix zapowiedział, że w rolę Choppera wcieli się Mikaela Hoover, która użyczy mu głosu. To długo wyczekiwany debiut bohatera uwielbianego przez fanów na całym świecie.

Pojawienie się Choppera wskazuje również na poszerzenie uniwersum i kolejne wątki fabularne znane z oryginału, co z pewnością przyciągnie jeszcze więcej widzów.

Obsada i twórcy serialu One Piece – kto stoi za sukcesem?

Serial zawdzięcza swój sukces nie tylko świetnej historii, ale i doskonale dobranej obsadzie. W głównych rolach występują:

Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy,

Mackenyu jako Roronoa Zoro,

Emily Rudd jako Nami,

Jacob Romero jako Usopp,

Taz Skylar jako Sanji.

W produkcji pojawiają się także Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward i Chioma Umeala.

Za scenariusz i kierownictwo produkcji odpowiadają Matt Owens i Steven Maeda. Współproducentem wykonawczym jest sam autor mangi Eiichiro Oda, obok Marty’ego Adelsteina i Becky Clements. Ten zespół gwarantuje, że kolejne sezony będą trzymać wysoki poziom.

Serial „One Piece” udowodnił, że adaptacja mangi może być nie tylko wierna oryginałowi, ale też nowoczesna i porywająca. Rekord oglądalności w 84 krajach mówi sam za siebie – piracka załoga Luffy’ego podbiła Netflixa.

Zobacz także: