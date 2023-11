Po wakacjach w "Pierwszej Miłości" będzie się działo! Byliśmy na planie serialu we Wrocławiu, a tam mieliśmy okazję porozmawiać z odtwórcami głównych ról - m.in. serialowym Michałem, czyli Wojciechem Błachem. Co zdradził nam aktor? M.in. to, że w jego małżeństwie z Marysią będzie się działo. Nie zabraknie łez... Co to oznacza? Zobaczcie!

