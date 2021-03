"Pierwsza miłość": W nowym sezonie nowi bohaterowie oraz... rodzinne dylematy, miłosne uniesienia i życiowe rozterki

Od dziś na antenie Polsatu premierowe odcinki serialu "Pierwsza miłość"! Co się w nich wydarzy? Pojawią się nowi bohaterowie, którzy namieszają w życiu tych już dobrze znanych! Ponadto - kolejne rozstania, miłosne uniesienia, dramaty i dużo zwrotów akcji!

Co nowego w serialu "Pierwsza miłość"?

Marysia (Aneta Zając) dzięki pomocy siostry opuszcza szpital psychiatryczny. Bardzo szybko będzie miała okazję odwdzięczyć się Dominice (Aneta Zając) i uratować ją z opresji. Artur (Łukasz Płoszajski) i Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) doświadczą kolejnej fali problemów wychowawczych z Tomkiem. Kulczycki będzie

próbował zdobyć serce Doroty, w czym pomoże mu była żona. Miłosne uniesienia czekają również na Kaśkę, który ponownie otworzy serce na miłość, a na jego drodze staną dwie piękne kobiety.

Bogdan Bogielczyk

Z kolei Kalina doświadczy nieocenionego wsparcia ze strony Oskara w życiu prywatnym, jak również zawodowym. Czy to zbliży ich do siebie? Marysia z pomocą siostry bliźniaczki po opuszczeniu szpitala psychiatrycznego powoli wraca do normalności. Z Michałem (Wojtek Błach) próbują odzyskać Julkę, którą podstępem zabrał Edward (Marek Siudym), biologiczny ojciec Domańskiej. Dominika angażuje się w odzyskanie siostrzenicy, planując jednocześnie zemstę na Edwardzie. Zamiary złej siostry nie podobają się Marysi, co doprowadza do kłótni. Dominika znika z życia siostry, czym wywołuje smutek Domańskiej. Po powrocie Julki do domu, Marysia dowiaduje się, że jej siostra jest w areszcie. Nadchodzi czas spłaty długów. Kobieta szuka sposobu jak pomóc siostrze w ucieczce z więzienia. Pomaga jej Michał. Czy działania Domańskich przyniosą zamierzony skutek?

Bogdan Bogielczyk

Artur (Łukasz Płoszajski) postanawia zdobyć Dorotę (Magda Wróbel). Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) widząc bezradność byłego partnera, udziela mu rad, jak skutecznie poderwać kobietę. W międzyczasie Kulczyccy próbują wychowywać coraz bardziej problematycznego i kochliwego syna. Zauroczony nastolatek rozwija relację z Jolką, swoją dziewczyną, co powoduje lawinę niespodziewanych zdarzeń. Młodzi wystawią cierpliwość rodziców na ogromną próbę. Aby okiełznać uczucia nastolatków wsparcie okazuje również ojciec Jolki, Fabian (Tomasz Oświeciński). To z nim Artur będzie szukał dzieci, gdy te postanowią uciec z domu.

Bogdan Bogielczyk

Kaśka (Michał Koterski) po śmierci żony bardzo długo był samotny. Jak się okazuje Gosia zadbała o niego i zostawiła ukochanemu film, w którym wskazuje potencjalną kandydatkę do serca mężczyzny, Majkę. Kaśka idzie na randkę, jednak nie z tą kobietą, co powinien. Trafia na Lucynkę, która podaje się za Maję. Mężczyzna początkowo nie chce angażować się w związek z nową kobietą. Nie rozumie dlaczego zmarła żona wybrała właśnie ją. Para zrywa znajomość. Kaśka poznaje prawdziwą Majkę, jednak niespodziewanie zaczyna tęsknić za Lucynką. Z którą kobietą stworzy związek Kaśka? Jak na nową miłość zareagują rodzina i przyjaciele?Kalina (Magda Wieczorek) zwierza się Oskarowi (Filip Gurłacz) ze swoich traumatycznych przeżyć. Mężczyzna, który od dawna darzył ją szczególnym uczuciem, nie potrafi przejść nad informacjami o gwałcie koleżanki do porządku dziennego. Planuje zemstę na nieobliczalnym Alejandro. Tymczasem oprawca Kaliny nie rezygnuje z kontaktu z kobietą, proponując Wekslerowi nowy biznes. Nieświadomy Karol decyduje się przydzielić Kalinę do opieki nad klientem. Na kobietę spadają dodatkowo problemy finansowe, w związku długami, jej męża, Krystiana. Po raz kolejny Oskar wyciąga pomocną dłoń do Kaliny. Czy to zbliży ich do siebie?



W Wadlewie pojawia się James, aby odwiedzić poznaną na misji Kazanową (Ela Romanowska). Bardzo szybko dowiaduje się, że kobieta ma męża, z którym tworzy szczęśliwy związek, a także... czarnoskóre niemowlę. Para będzie szukać sposobu na jak najszybsze pozbycie się James’a z Wadlewa. Z kolei w małżeństwie Wiktorii (Halszka Lehman) i Olka (Krzysztof Wieszczek) pojawią się zgrzyty. Kobieta zaangażuje się w treningi bokserskie, co lekko zbije z tropu jej męża. Pasja Wiktorii okaże się tym bardziej problematyczna, gdy jej kontakty z Oliwierem (Dariusz Karpiński), trenerem boksu, przestaną mieć charakter czysto zawodowy...



Wiosną Barbarian zamieni się w plan zdjęciowy. To właśnie tam poznamy nowych bohaterów: reżyserkę Barbarę, w tej roli Joanna Moro, oraz aktora Maxa, w którego wcieli się Rafał Maserak. Do zgranej ekipy serialu dołączy również Tomasz Oświeciński, jako Fabian, ojciec Jolki.

Nowe odcinki "Pierwszej miłości" - od dziś w Polsacie!