W dzisiejszym finale "O mnie się nie martw" na TVP2 nie zabraknie nieprzewidzianych zwrotów akcji i dramatów, których nikt z nas nie przewidział. W 13. odcinku "O mnie się nie martw"8 Paweł (Marcin Korcz) zabaluje na wieczorze kawalerskim Tomka (Karol Dziuba), a po wyjściu z baru zostanie zaatakowany! Bójka skończy się dla niego tragicznie. Prawnik runie na ziemię i zaleje się krwią. W tym stanie znajdzie go Asia (Aleksandra Adamska) i ... Reszta jest tajemnicą serialu. Czy Paweł z "O mnie się nie martw" umrze?

"O mnie się nie martw"9. - kiedy nowe odcinki?

Taki finał 8. sezonu serialu to najlepszy dowód na to, że powstaną kolejne odcinki. Widzowie nie wybaczyliby producentom, gdyby nie poznali dalszych losów prawnika i jego przyjaciół. Zagrywka twórców serialu to tylko gra z widzem. Chodziło im przecież o to, żebyśmy niecierpiliwie czekali na nowe odcinki. A te prawdopodobnie pojawią się w TVP2 już jesienią.

Czy Paweł umrze w "O mnie się nie martw"?

Na nowe odcinki trzeba poczekać.