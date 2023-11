"Belfer" to produkcja, która cieszyła się ogromną popularnością nie tylko wśród młodych widzów. Pierwsza część serialu Canal+ opowiadała o uczniach jednej ze szkół w małej miejscowości o nazwie Dobrowice. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego jedna z uczennic zmarła w tajemniczych okolicznościach. Śmierć Asi wstrząsnęła jej rówieśnikami. Każdy zadawał sobie pytanie: "kto zabił?".

W obsadzie pierwszej części "Belfra" znalazł się między innymi Patryk Pniewski. Jak aktor wspomina pracę na planie tej produkcji? Czy czegoś żałuje?

Patryk Pniewski wspomina pracę na planie serialu "Belfer"

Patryk Pniewski wcielił się w postać Łukasza Tarczyńskiego, rówieśnika zmarłej Asi. Dla aktora było to duże wyzwanie. W tym samym czasie brał bowiem udział w "Tańcu z gwiazdami", studiował i grał w innym serialu. Mimo wszystko udało mu się to jakoś pogodzić. Co więcej, to właśnie w "Belfrze" zagrał swoją pierwszą rolę seksu!

Dla młodego aktora jest to dużym wyzwaniem. Kręciliśmy ją jesienią, w nocy, na dachu, bez spodni. Reżyser oczywiście zapewnił mi i partnerce komfort psychiczny i nawet nie przeszkadzał nam ten wiatr i ziąb - wspomina Patryk Pniewski w nagraniu, które pojawiło się na oficjalnym fanpage'u serialu "Belfer".

Czy powstanie 3. sezon serialu "Belfer"?

Fani serialu "Belfer" od dłuższego czasu zadają sobie pytanie, czy powstanie 3. sezon ich ulubionej produkcji. Jak udało nam się dowiedzieć, istnieje taka szansa.

Mamy za sobą dwa sezony "Belfra. Oba pobiły rekordy popularności, więc nie możemy kategorycznie wykluczyć, że kiedyś nie wrócimy do tego projektu - zdradza nam osoba związana z Canal+.

Trzymamy za to kciuki! A wy?

Patryk Pniewski dobrze wspomina pracę na planie "Belfra"

