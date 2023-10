Katherine Kelly Lang jest znana widzom na całym świecie jako Brooke Logan z serialu "Moda na sukces". Aktorka wcielała się w słynną i mocno kontrowersyjną postać od 1987 roku. Co prawda serial w Polsce nie jest już emitowany i widzowie mogli oglądać go do 2014 roku, ale produkcja cały czas jest nagrywana i niezmiennie cieszy się popularnością na świecie.

Jak dziś wygląda słynna Brooke z "Mody na sukces"?

Losy Brooke i jej romanse z kolejnymi Foresterami śledziła niemal cała Polska. A jak dziś wygląda Katherine Kelly Lang? Okazuje się, że aktorka nadal zachwyca urodą i choć niebawem skończy 60 lat nadal może pochwalić się rewelacyjną sylwetką. Wygląda na to, że serialowa Brooke nie stroni też od zabiegów medycyny estetycznej...

Sami zobaczcie nowe zdjęcia Katherine Kelly Lang czyli Brooke z "Mody na sukces" !

Obecnie serialowa Brooke Logan z "Mody na sukces" ma już prawie 60 lat i nadal wygląda doskonale. Rolę w serialu przyjęła w wieku 26 lat! I choć zagrała też w kilku innych produkcjach, widzom kojarzy się jednak z roli intrygantki z popularnej telenoweli.

Eastnews

Czy "Moda na sukces" jest nadal kręcona?

Tak! Serial produkowany przez CBS wciąż jest kręcony, emisje kolejnych sezonów w USA są przewidywane na 2022 rok. Serialowa Brooke nigdy nie spodziewała się, że "Moda na sukces" osiągnie tak wielki sukces:

W tym czasie nikt nie przewidywał ani tak wielkiego sukcesu, ani tego, że "Modę na sukces" będziemy realizować tyle lat! Nikt także nie przewidywał w jakim kierunku rozwinie się moja rola i co przydarzy się Brooke. Moim zdaniem Brooke jest tym bardziej interesująca, w im większe tarapaty wpada. Kiedy jest szczęśliwa nie jest tak intrygująca - powiedziała w jednym z wywiadów aktorka.

AFP/EAST NEWS