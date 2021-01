Pamiętacie małych Bena i Emmę z "Przyjaciół"? Syn Rosa to przystojniak, a córka... SAMI ZOBACZCIE

"Przyjaciele" to jeden z najpopularniejszych seriali, które powstały w latach 90., a perypetie piątki znajomych z Nowego Jorku, którzy całe dnie przesiadywali w kawiarni, były kontynuowane aż do 2004 roku. I mimo że od ostatniego klapsa na planie minęło kilkanaście lat, kultowy klasyk wciąż cieszy się ogromną popularnością. Choć doskonale wiemy, jak wyglądają dziś odtwórcy głównych ról, czy nie zastanawialiście się kiedyś, co stało się z dziecięcymi gwiazdami "Przyjaciół"? Aktor, którego pamiętamy z roli Bena, synka Rosa i jego pierwszej żony Carol, to dziś prawdziwy przystojniak, a większość z nas, nie ma pojęcia, że ogląda go w równie popularnym serialu! Co natomiast dzieje się z Emmą (a właściwie Emmami) córką Rosa i Rachel? Patrząc na te zdjęcia można poczuć się naprawdę... staro.

Pamiętasz Bena Gellera i Emmę Geller-Green? Tak dziś wyglądają dziecięce gwiazdy "Przyjaciół"

W rolę Bena, synka Rosa, słynącego z licznych rozwodów, i Carol, która okazała się lesbijką, przez cały serial wcieliło się aż czterech różnych aktorów. Jako bobasa, grał go Michael Gunderson, następnie chłopczyk został zastąpiony przez bliźniaków Charlesa Thomasa Allena i Johna Christophera Allena, którzy dziś mają już 30 lat! Starszego Bena, który najbardziej utkwił w pamięci widzom, zagrał Cole Sprouse. Jeżeli to nazwisko coś wam mówi, nic w tym dziwnego. 28-letni dziś Cole Sprouse zagrał w popularnych serialach, jak "Nie ma to jak hotel", "Nie ma to jak statek", czy wreszcie, doskonale znanym dziś "Riverdale"! Poznajecie?

Kadr z serialu "Przyjaciele"

W rolę Emmy, podobnie jak w przypadku jej serialowego, przyrodniego brata, wcielało się wiele dziewczynek. Najpierw grały ją bliźniaczki Elizabeth i Genevieve Davidson oraz Alexandra i Athina Conley. W późniejszych sezonach rolę córki Rachel, w którą wcielała się Jennifer Aniston, odegrały bliźniaczki Cali i Noelle Sheldon. Dziewczynki, które najbardziej zapadły w pamięci widzom jako Emma, urodziły się 17 czerwca 2002 roku, a więc niebawem będą obchodzić swoje 19. urodziny! Jak przyznała ich mama w rozmowie z portalem Bustle, Cali i Noelle były traktowane na planie jak prawdziwe księżniczki. Co więcej, obie wciąż są aktywne zawodowo, a ich aktorska kariera nabiera rozpędu.

Kadr z serialu "Przyjaciele"

I jak, poczuliście się staro? Ostrzegaliśmy! W 2019 roku "Przyjaciele" obchodzili swoją 25. rocznicę!

Jak widać na archiwalnych fotografiach zza kulis, cała obsada świetnie się bawiła!