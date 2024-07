Finał 6. sezonu "Przyjaciółek" przed nami! Co czeka widzów? Robert (Krzysztof Wieszczek) oświadczy się Indze (Małgorzata Socha). Anka (Magdalena Stużyńska - Brauer) i Paweł (Bartek Kasprzykowski) padną sobie w ramiona. Zuza (Anita Sokołowska) umówi się z Jerzym (Mariusz Bonaszewski). A Niespodzianka Michała (Marcin Rogacewicz) zwali z nóg Patrycję (Joanna Liszowska).

Reklama

Zobacz także: „Przyjaciółki” hitem jesiennej ramówki! Co wiesz o tym serialu? Sprawdź się!

Leszek (Przemysław Sadowski) wyznaje Ance (Magdalena Stużyńska-Brauer), że nie ma już do niej żalu o całą sytuację z wypadkiem samochodowym. Do domu Anki bez zapowiedzi wpada Maciek (Krzysztof Wach) i myśli, że Anka wróciła do Pawła (Bartek Kasprzykowski). Michał (Marcin Rogacewicz) przed wyjazdem do Dani zabiera Patrycję (Joanna Liszowska) i Mikołaja (Alan Zaboklicki) na przejażdżkę. Zatrzymuje się przed nowoczesnym blokiem i pokazuje Patrycji ich nowe mieszkanie. Patrycja nie wie, czy się cieszyć czy nie, bo po raz kolejny mąż robi coś kompletnie za jej plecami. Gdy Inga (Małgorzata Socha) szykuje się na randkę z Robertem (Krzysztof Wieszczek), odwiedza ją Dorota (Agnieszka Sienkiewicz).

Zobacz także

Podczas rozmowy z Ingą Dorota nagle wybucha, że bardzo tęskni za Maciusiem (Krzysztof Podemski). Inga jest zdziwiona zachowaniem Doroty, ma pewne podejrzenia, podaje jej test ciążowy. Inga i Robert wybierają się na romantyczną kolację do eleganckiej restauracji. Inga jest zachwycona do momentu, gdy Robert jej się oświadcza. Jak zareaguje na widok pierścionka? Zuza (Anita Sokołowska) odbiera długo wyczekiwany telefon od Jerzego (Mariusz Bonaszewski). Umawiają się na spotkanie w kawiarni. Zuza jest przekonana, że do wyboru są dwie opcje: albo się pogodzą, albo też Jerzy z nią zerwie. Jerzy bardzo długo nie pojawia się w umówionym miejscu, to zupełnie do niego niepodobne.

Co jeszcze wydarzy się w finałowym odcinku szóstej serii "Przyjaciółek". Przekonamy się już o godzinie 21:05 w Polsacie.

Przyjaciółki - finał 6. sezonu

Reklama

Będziecie oglądać "Przyjaciółki"?