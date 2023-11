Olga Kalicka w rozmowie z Party.pl skomentowała medialne plotki na swój temat. Zaledwie kilka dni temu w mediach pojawiły się informacje, że młoda aktorka żegna się z serialem "Rodzinka.pl". Jeden z tabloidów donosił wówczas, że po tym, jak serialowa Magda zdradziła Tomka, postać grana przez Kalicką zniknie z serialu. Co więcej, plotkowano również, że "Rodzinka.pl" całkowicie spadnie z anteny! Jak medialne doniesienia skomentowała Olga Kalicka? Posłuchajcie sami co aktorka zdradziła nam podczas otwarcia szkoły tańca Danceworld by Agnieszka Kaczorowska!

