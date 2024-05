„Normalni ludzie” – obsada głośnego serialu na podstawie powieści Sally Rooney. Po nim Paul Mescal stał się gwiazdą

BBC i Hulu zaadaptowały uznaną powieść Sally Rooney o dojrzewaniu „Normalni ludzie”, w której śledzimy losy dwóch irlandzkich nastolatków i kolegów z klasy (Marianne i Connell), którzy pochodzą z różnych klas społecznych i którzy przez około cztery lata przeżywają wzloty i upadki młodej miłości oraz dorastania.

Advertisement MPU article

Przeczytaj wszystko, co musisz wiedzieć o obsadzie i bohaterach 12-częściowego serialu BBC Three.

Daisy Edgar-Jones gra Marianne Sheridan

Kim jest Marianna? Inteligentna i niepopularna nastolatek mieszkająca w hrabstwie Sligo w Irlandii. Mieszka w dużym domu i pochodzi z zamożnej rodziny. Jej matka zatrudnia Lorraine, matkę popularnego kolegi z klasy Marianne, Connella, do sprzątania.

Marianne rozpoczyna sekretny związek seksualny z Connellem, który zostaje zerwany pod koniec roku szkolnego. Następnie spotykają się w Trinity College w Dublinie, gdzie Marianne rozkwitła.

W rozmowie z RadioTimes.com aktorka Daisy Edgar-Jones powiedziała, że jest „dumna” ze sposobu, w jaki serial przedstawia seks .

„Myślę, że to naprawdę ważne, aby to pokazać, ponieważ wiesz, że (przyp. red. – seks) odgrywa ogromną rolę w byciu człowiekiem i każdy to robi”, powiedziała. „Myślę, że naprawdę miło jest widzieć dwoje ludzi, którzy naprawdę się kochają, troszczą się o siebie i dostosowują się do rozwoju swoich osobistych relacji z seksem, co moim zdaniem również jest naprawdę interesujące”.

Gdzie już widzieliśmy Daisy Edgar-Jones? Aktorka zagrała w takich produkcjach jak „Gdzie śpiewają raki”, „Fresh”, „Pod sztandarem nieba”, „Wojna światów”. Gościnnie pojawiła się w serialach „Gentleman Jack”, „Sto pociech” oraz „Milczący świadek”.

Ostatnio Edgar Jones pojawiła się w takich tytułach jak „Twisters” oraz „Eden”.

Paul Mescal gra Connella Waldrona

Kim jest Connell? Popularny, inteligentny, ale cichy nastolatek, który potajemnie sypia z Marianne, onieśmielającą dziewczyną z jego klasy. Zachęca go, aby złożył podanie o przyjęcie na studia anglojęzyczne w Trinity College w Dublinie, gdzie ona będzie również studiować w przyszłym roku.

Jednak po przybyciu na uniwersytet ma trudności ze znalezieniem przyjaciół i odkrywa, że niektórzy studenci patrzą na niego z pogardą ze względu na jego biedniejsze pochodzenie.

W rozmowie z RadioTimes.com Paul Mescal powiedział na początku programu, że jego postać i Marianne „przechodzą od komunikacji mózgowej do komunikacji fizycznej”.

Zapytany o ilość męskiej nagości w serialu, powiedział: „Jestem dumny z tego, że bardzo zależało mi na tym, aby męska nagość była bardziej obecna, jeśli nie przynajmniej równa [ilości nagość kobieca].”

Gdzie już widziałem Paula Mescala? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Aftersun”, „Dobrzy nieznajomi”, „Wróg”, „Stworzenia boże” oraz „Córka”.

Ostatnio dołączyła do obsady takich filmów jak „Gladiator 2” oraz „The History of Sound”.

Sarah Greene gra Lorraine

Kim jest Lorraine? Mówiąc wprost matka Connella, która jest także sprzątaczką matki Marianne.

Gdzie widziałem już Sarę Greene? Irlandzka aktorka i piosenkarka pojawiła się w takich produkcjach jak „Zdążyć przed zmrokiem”, „Siostry na zabój”, „Ugotowany”, „Kraj świętych i grzeszników” oraz „Dom grozy”. Ostatnio dołączyła do obsady serialu „Sexy Beast”.

Gościnnie Grene wystąpiła w serialu „Wikingowie”.

Frank Blake gra Alana

Kim jest Alan? Brat Marianne, często jest wobec niej okrutny i agresywny fizycznie.

Gdzie widziałem już Franka Blake’a? Aktor wystąpił w takich produkcjach jak „Double Blind”, „Cherry: Niewinność utracona”, „Sanditon”, „Resistance” czy też „Wewnątrz ścigam się”.

Gościnnie Blake pojawił się w serialu „Wikingowie: Walhalla”, „Inwazja” oraz „Bridgertonowie”.

Aislin McGuckin gra Denise

Kim jest Denis? zmartwiona matka Marianne; jej mąż (ojciec Marianne) stosował przemoc fizyczną.

Gdzie widziałem już Aislin McGuckin? Aktorka ma na koncie role w takich produkcjach jak „Flora i syn”, „Przejażdżka”, „Nowoczesna miłość”, „Could Courage”, „Córka boga”, „Paula”, Oasis” oraz „Miniaturzystka”.

Gościnnie McGuckin pojawiła się w serialach „Red Election”, „Outlander” oraz „Nowe triki”.

Leah McNamara gra Rachel

Kim jest Rachela? Jedna z najpopularniejszych dziewcząt w szkole średniej, do której uczęszczają Marianne i Connell. Podkochuje się w Connellu i denerwuje się, gdy ten zwraca uwagę na Marianne.

Gdzie widziałem już Leah McNamarę? Aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „The You Run”, „Danny Boy”, „Wikingowie”, „Zdążyć przed zmrokiem”, „Metal Heart” oraz „Cellar Door”.

Gościnnie McNamara pojawiła się w serialu „Dżentelmeni”.

Sebastian De Souza gra Garetha

Kim jest Gareth? Pierwszy chłopak Marianne na uniwersytecie.

Gdzie widziałem już Sebastiana De Souzę? Aktor zagrał w takich produkcjach jak „Wielka”, „Fair Play”, „Rodzina Borgiów” oraz „Kumple”. Ostatnio dołączył do obsady „The Alchemist”.

Gościnnie De Souza pojawił się w serialu „Przekraczając granice”.

Fionn O’Shea gra Jamiego

Kim jest Jamie? Studentka Trinity College w Dublinie, w tym samym gronie przyjaciół co Marianne.

Gdzie widziałem już Finna O’Sheę?Aktor ma na koncie role w takich produkcjach jak „Piękny drań”, „W domu innego”, a także „Władcy przestworzy”, „Dance First”, „Cherry: Niewinność utracona” czy też „Wilk”.

Aoife Hinds gra Helen

Kim jest Helena? Młoda kobieta, z którą Connell spotyka się w drugiej połowie powieści Sally Rooney.

Gdzie widziałem już Aoife Hinds? Aktorka zagrała w takich produkcjach jak „Hellraiser”, „Anna Boleyn”, „Mocny temat”, „The Long Call”. Dołączyła też do obsady serialu „Diuna: Proroctwo”.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Advertisement MPU article

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek