W propozycjach znajdziesz produkcję z dozą komedii w „Kuchnia na maksa”. Ponadto odkryjesz serial, który opowiada, co działo się w XIX wiecznej Rosji w „Wojna i pokój”, a także poznasz historię młodej carycy w „Katarzynie”. Zapewniamy, że nasze propozycje najlepszych seriali rosyjskich różnią się gatunkowo, więc każdy znajdzie coś dla siebie!

Spis treści:

Pierwszym najlepszym serialem rosyjskim jest „Brygada”, który na Filmwebie otrzymał notę 8,3 na 10.

Akcja serialu rozgrywa się w 1989 roku i opowiada o czterech najlepszych przyjaciołach: Saszy, Kosmosie, Pszczole oraz Filu. Grupa chce uciec z miejsca, gdzie panuje bieda i nie zmarnować sobie życia tak jak ich rodzice. To wysportowani, młodzi i silni mężczyźni, którym nic nie stoi na przeszkodzie do tego, by stać się niezwyciężonym gangiem w Moskwie. Od teraz grupę mieszkańcy nazywają tytułową „Brygadą”.

W produkcji wystąpili: Aleksandr Bielawski („Czterej pancerni i pies”, „Przedwiośnie”), Valentina Telichkina („Bolszoj”, „Początek”), Darya Poverennova („Bezsenność”, „Lato miłości”), Dmitriy Dyuzhev („Spaleni słońcem 2”, „Wyspa”) oraz Sergey Bezrukov („Mistrz i Małgorzata”, „Admirał”).

„Kuchnia” to komediowa propozycja w zestawieniu, która na Filmwebie posiada 8,0 gwiazdek na 10.

Serial opowiada o szalonych kucharzach, którzy pracują w jednej z najlepszych restauracji w Moskwie. Do grupy trafia Max, który marzy o zostaniu wybitnym szefem kuchni. Jednakże nowe zajęcie stawia przed nim wiele wyzwań, którym nie zawsze udaje mu się sprostać. Mężczyzna jest mistrzem wielu wpadek, które będą miały miejsce w serialowej kuchni. Czy umiejętności bohatera zostaną dostrzeżone?

W rolę pechowego kucharza wcielił się Mark Bogatyrev znany z produkcji „Katarzyna Wielka”, „Taryfa noworoczna” czy „Dziewczyna z kosą”.

Następnym serialem w rankingu jest „Mistrz i Małgorzata”. Produkcja na Filmwebie otrzymała ocenę 7,8 na 10.

Akcja serialu rozgrywa się w Moskwie w latach 30. Woland przybywa do miasta, podając się za profesora. Z czasem, gdy mężczyzna pojawił się w Moskwie, dochodzi do dziwnych wydarzeń, za którymi stoi sam Woland. W mieście pojawiają się również pisarz, zwany również Mistrzem wraz ze swoją muzą – Małgorzatą. Pewnego dnia drogi Mistrza oraz Wolanda się krzyżują.

Serial jest ekranizacją powieści o tym samym tytule autorstwa Michaiła Bułhakowa. W trójkę głównych bohaterów wcielili się: Anna Kovalchuk („Admirał”, „Godzina szczytu”), Aleksandr Galibin („22 minuty”, „Droga przez mękę”) oraz Oleg Basilashvili („Dworzec dla dwojga”, „Biurowy romans”).

Kolejną propozycją w zestawieniu jest „Wojna i pokój”, która na Filmwebie posiada 7,7 gwiazdki na 10. Jest to serial, który opowiada o rosyjskiej rodzinie i nie tylko.

Serial opowiada Napoleonie, który w 1805 roku przygotowuje się do ataku na Rosję. Rodzina Rostowów szykuje się do imienin hrabiny oraz jej córki – Nataszy. Pewnego dnia odbywa się bal, podczas którego dochodzi do wybuchu wojny. Losy wszystkich bohaterów zaczynają się przeplatać.

W produkcji wystąpili: Clémence Poésy („Harry Potter i Czara Ognia”, „127 godzin”), Alexander Beyer („Monachium”, „Piąta władza”), Alessio Boni („Turysta”, „Dziewczyna we mgle”) oraz Brenda Blethyn („Sekrety i kłamstwa”, „Duma i uprzedzenie”).

„Katarzyna” to kolejny rosyjski serial na naszej liście. Produkcja na Filmwebie posiada notę 7,6 na 10.

Fabuła serialu toczy się w 1744 roku. 15-letnia caryca, córka pruskiego księcia ma wyjść za mąż za 17-letniego Piotra III, który ma zostać carem Rosji. Dziewczyna marzy o miłości, jednakże jej przyszły wybranek bardziej niż nią interesuje się wojnami. Zawiedziona Katarzyna nabiera sił, by walczyć o władzę, podbija kraj, serca poddanych, co daje jej przydomek Katarzyny Wielkiej.

W rolę głównej bohaterki wcieliła się Marina Aleksandrova znana z produkcji „Wysocki”, „Stara baśń”, oraz „Ostatni pociąg pancerny”.

Następną propozycją w zestawieniu jest produkcja „Lepsi niż my”, która na Filmwebie otrzymała 7,4 gwiazdki na 10.

Serial rozgrywa się w 2029 roku, kiedy androidy służą ludziom i zastępują ich nawet w pracach, w których człowiek jest zbędny. Arisa, zaawansowany robot, zostaje sprowadzony z Chin do Rosji. Przed przypadek zabija mężczyznę, który chce ją wykorzystać. Arisa ucieka, a to, co i kogo napotka na swojej drodze, dowiesz się, włączając ten serial!

W produkcji wystąpili: Paulina Andreeva („Mroczny świat: Równowaga”, „Metod”) oraz Kirill Käro („Ku jezioru”, „Szermierz”).

„Trocki” to kolejna propozycja, która jest z gatunku dramatu biograficznego. Serial na Filmwebie posiada ocenę 7,3 na 10.

Produkcja przedstawia retrospekcje z życia Lwa Trockiego. Serial przedstawia artystycznego Trockiego w postsowieckiej Rosji.

W rolę głównego bohatera wcielił się Konstantin Chabienski znany z produkcji „World War Z”, „Szpieg” oraz „Wanted – Ścigani”.

Przedostatnią propozycją w zestawieniu jest „Ku Jezioru”, który na Filmwebie otrzymał notę 7,0 na 10.

Serial opowiada o Siergieju, który mieszka z partnerką w Moskwie. Pewnego razu odwiedza ich ojciec mężczyzny, Boris, i przekazuje im informację dotyczącą śmiertelnej choroby, która rozprzestrzenia się w centrum miasta. Boris namawia swojego syna do ucieczki do jego domu nad jeziorem. Siergiej zgadza się pod warunkiem uratowania dziecka i byłej żony. Ten bohaterski wyczyn doprowadza go do dostania się do zamkniętej metropolii. Od teraz zaczyna się walka o życie.

W produkcji wystąpili: Kirill Käro („Sniffer: Zapachy zbrodni”, „Lepsi niż my”), Viktoriya Isakova („Wyspa”, „Uczeń”), Viktoriya Agalakova („Kosmiczne mistrzostwa”, „Rusałka. Jezioro umarłych”) oraz Eldat Kalimulin („Rozdzieleni”, „Kałasznikow”).

„Sparta” to ostatni serial medyczny w rankingu. Produkcja posiada na Filmwebie 6,9 gwiazdki na 10.

Detektyw Igor Andreevich Kryuko prowadzi śledztwo w sprawie śmierci nauczycielki. Pewnego dnia mężczyzna trafia do świata gry, która dzieje się w wirtualnej rzeczywistości. Nagroda jest wysoka na tyle, że bohater podejmuje się wzięcia w niej udziału.

W rolę głównego bohatera wcielił się Artyom Tkachenko znany z produkcji „Mała Moskwa”, „Fotograf” czy „Ostatni posterunek”.

Fani rosyjskiego kina powinni sięgnąć również po:

