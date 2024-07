Już dziś wyjątkowy, jubileuszowy odcinek „Na Wspólnej”! 2500 odcinków serialu to m.in.: obecność na antenie TVN od ponad 14 lat, 180 ról drugoplanowych, 3500 ról epizodycznych oraz ponad 5000 dni zdjęciowych! To także 17 ślubów i 9 dzieci urodzonych w serialu. Co wydarzy się w tym wyjątkowym odcinku serialu?

Włodek dzwoni do najbliższych i zaprasza ich na spotkanie do baru. Bogdan jest bardzo zaniepokojony, podejrzewa, że rodzinny konflikt przybierze na sile. Franek sugeruje, że dziadek ma inną kobietę! W barze zjawia się także Maria, która oznajmia dzieciom, że oboje mają kogoś… Bogdan, Monika oraz Żaneta nie mogą uwierzyć w te słowa. Ale to dopiero początek zaskakujących wydarzeń. Nieoczekiwanie, rodzinne spotkanie przeobraża się w wielką fetę! Zobaczcie zwiastun dzisiejszego odcinka "Na Wspólnej".

Emisja: 26 czerwca, godzina 20:15 w TVN.

Dziś 2500. odcinek "Na Wspólnej"

Co się wydarzy?