Michał Malinowski dołącza do obsady "Pierwszej Miłości"! Przystojny aktor zagra Pawła. Ale spokojnie, nie tego Pawła - byłego partnera Marysi, którego wcześniej grał Mikołaj Krawczyk ;) Paweł, którego zagra Michał Malinowski, dołączy do wątku młodych, a najbardziej namiesza w życiu Melki (Ewa Jakubowicz). To duża rola, a więc Michał Malinowski jest bardzo podekscytowany. Pierwsze odcinki serialu "Pierwsza Miłość" z gwiazdorem już jesienią w Polsacie!

Cieszycie się, że zobaczycie Michała Malinowskiego w serialu Polsatu?

Michał Malinowski na planie Na wspólnej.

Fanki Michała na pewno nie mogą się doczekać jego debiutu w Pierwszej Miłości ;)