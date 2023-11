Co za niespodzianka! Marcin Dorociński zagra w nowej produkcji Netfliksa, a mianowicie serialu "The Queen's Gambit"! O czym jest serial? Kiedy odbędzie się premiera? Kogo zagra polski gwiazdor? Zobaczcie!

Marcin Dorociński w serialu Netfliksa!

"The Queen's Gambit" to ekranizacja powieści Waltera Tevisa. To historia o Beth Harmon (w tej roli Anya Taylor-Joy), która zmaga się z uzależnieniem. Postanawia jednak walczyć o siebie i w wieku 22 lat zostaje najlepszą szachistką na świecie. Marcin wcieli się w postać Borgova, geniusza szachowego i największego przeciwnika głównej bohaterki.

Serial ma mieć 6 odcinków, nieznana jest jeszcze data premiery, na pewno jednak ukaże się on na platformie Netflix nie wcześniej niż w 2020 roku.

Serial napisał i wyreżyseruje Scott Frank, autor scenariuszy do m.in Wolverine, Logana i twórca serialu Godless. W roli głównej Anja Taylor Joy jako Beth Harmon. Marcin na planie spędzi 20 dni zdjęciowych i wcieli się w postać Borgova, geniusza szachowego i największego przeciwnika głównej bohaterki.

Trzymajcie kciuki! - czytamy na Instagramie Dorocińskiego.

Serdecznie gratulujemy!

