Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że serial "Diagnoza" spada z anteny TVN po czterech sezonach. Emisja ostatniego odcinka czwartej serii odbędzie się 21 maja, we wtorek o 21:30. Zdjęcia na planie zakończyły się zaś 30 kwietnia. Maja Ostaszewska, odtwórczyni głównej roli w hitowej produkcji, żegna się z fanami serialu na Instagramie. Co napisała?

W "Diagnozie" grały największe gwiazdy polskich filmów i seriali, m.in. Maja Ostaszewska, Adam Woronowicz, Danuta Stenka, Beata Ścibakówna, Jan Englert, Maciej Zakościelny, Weronika Rosati czy Maciej Stuhr. To jednak Ostaszewska była najbardziej kojarzona z produkcją TVN. Co serialowa doktor Anna Leśniewska pisze na temat końca "Diagnozy"?

Dziś mój przedostatni dzień na planie @diagnozatvn. Nie umiem zliczyć ile świtów, dni i nocy spędziłam z tymi trzema dziewczynami, przez ostatnie dwa lata. Wielokrotnie w tym składzie przyjeżdżałyśmy do pracy przed resztą ekipy, na długo przed wschodem słońca. Bywały tygodnie kiedy spędzałyśmy ze sobą więcej czasu niż z bliskimi. @monikaleta@jochudyk @budytka kocham Was! Dziękuję Wam za każdą wspólną chwilę, za Waszą serdeczność, wyrozumiałość, zrozumienie. Za to, że w najtrudniejszych momentach potrafiłyśmy śmiać się razem i podnosić na duchu. Za Wasz profesjonalizm! Cała ekipa @diagnozatvn to wyjątkowi, cudni ludzie. Będę tęsknić za Wszystkimi, ale prawda jest taka, że z Wami byłam najwięcej, najczęściej i najbliżej przez wszystkie cztery sezony, bez przerwy.