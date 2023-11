Reklama

Do serialu "Pierwsza miłość" dołączy kolejna gwiazda - a będzie to Magdalena Wróbel, znana widzom m.in. z "Policjantki i policjanci" w TV 4! Tylko nam Magda zdradziła, u boku kogo będzie występować i czy będzie to stały wątek. Zapowiada się bardzo ciekawie! Zobaczcie sami.

Ekipa serialu "Policjantki i policjanci" w naszej redakcji!

Magda będzie miała sceny z serialowym Mikserem.