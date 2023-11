Łukasz Darłak jeszcze przed wejściem do domu Wielkiego Brata otrzymywał sporo propozycji serialowych. Można go było zobaczyć między innymi w produkcji TVN pt. "19+". Łukasz Darłak pojawiał się również w innych serialach paradokumentalnych. Po wyjściu z "Big Brothera" jego kariera nabrała tempa. Celebryta zdradził nam, że zagrał już między innymi w serialu "Sprawiedliwi. Wydział Kryminalny". Okazuje się, że otrzymał bardzo wymagającą rolę. Kogo zagrał we wspomnianej produkcji? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Reklama

Łukasz Darłak ma szansę rozwinąć swoją karierę aktorską

East News

Reklama

Zobacz także: Już jutro rusza kolejna edycja "Big Brothera"! Gabi Drzewiecka zdradziła, jakie nowości pojawią się w show