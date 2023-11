W 2018 roku na planie serialu "Lombard. Życie pod zastaw" pojawiło się niemowlę! Serialowa Patrycja (Paulina Jeżewska) urodziła chłopca, który otrzymał na imię Sebastian (Filipek). Ojcem dziecka okazał się Adek (Mateusz Murański), który na koniec 4. sezonu stanął na ślubnym kobiercu z Patką. Niestety, ślub przerwała strzelanina! Czy to oznacza, że mały Sebastian zostanie bez któregoś z rodziców? Odpowiedź na to pytanie poznamy już po wakacjach w 5. sezonie.

Do do tego czasu musimy uzbroić się w cierpliwość i wierzyć w szczęśliwe zakończenie dla całej trójki. Przy okazji Mateusz Murański zdradził w rozmowie z nami, czy jest prawdziwym ojcem chłopca. Podobieństwo między serialowym ojcem i synem jest wielkie! Czy to przypadek?

Posłuchajcie, co zdradził aktor!

