Adek (Mateusz Murański) to jeden z najbardziej niepokornych bohaterów serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Do tej pory chłopak co chwila pakował się w jakieś kłopoty. Jednak wszystko wskazuje na to, że teraz będzie inaczej. Adek został bowiem ojcem i musi skupić się na swojej rodzinie. Czy to oznacza, że od teraz stanie się porządnym chłopakiem? Mateusz Murański zdradził nam co nieco. Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się, co czeka Adka w nowym sezonie serialu "Lombard. Życie pod zastaw"!

"Lombard. Życie Pod Zastaw" drugi raz z rzędu otrzymał Telekamerę Tele Tygodnia w kategorii serial fabularno-dokumentalny. Oddano na niego w tej kategorii 70% głosów. To najlepszy wynik w tej edycji (licząc wszystkie kategorie) i jeden z najlepszych wyników w historii całych Telekamer.

Adek ma przed sobą nowe wyzwania

