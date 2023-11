Ale to było zaskoczenie! W ostatnim sezonie serialu "Lombard. Życie pod zastaw" Lolek (Jerzy Górski) przerwał ceremonię w kościele, gdy Marta (Agata Szafrańska) szykowała się do ślubu z Wojtkiem (Wojciech Zygmunt). To było wielkie zamieszanie, jednak jak dobrze wiemy, miłość nie wybiera i być może ta decyzja była jedną z lepszych, jakie zrobił Lolek! Czy w kolejnym sezonie los połączy go z Martą? A może ta dwójka nie jest sobie pisana?

Reklama

Koniecznie posłuchajcie, co na ten temat zdradził nam Jerzy Górski! Co przyniesie nam czwarty sezon serialu?

Reklama

Zobacz także: "Lombard. Życie pod zastaw": Czy Mateusz Murański znalazł już kobietę swojego życia? WIEMY!