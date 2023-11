Wszyscy fani serialu "Lombard. Życie pod zastaw" z pewnością czekają aż TO się wydarzy! A mowa o pocałunku bohaterów Andżeliki i Mariusza. Czy nareszcie w trzecim sezonie Andżela i Mariusz się do siebie zbliżą? Momentami jest już na krawędzi! Posłuchajcie, czego udało nam się dowiedzieć na planie serialu!

O czym jest serial "Lombard. Życie pod zastaw"? Prowadzenie lombardu to zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel Kazimierz Barski, jego rodzina, pracownicy oraz klienci, którzy pojawiają się w lombardzie z powodu różnych życiowych zawirowań. Są to zarówno osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak i młode, które zastawiają na kilka dni laptop czy telefon. Do lombardu równie chętnie zaglądają zwariowani poszukiwacze okazji, złodzieje czy nawet policjanci. Każdy odcinek to nowa, ciekawa historia. Serial z dużą dawką humoru, ale także okazji do wzruszeń i refleksji.

